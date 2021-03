Sparta Prague / PSG (UWCL) – Le communiqué de l’UEFA

En raison de quelques cas de Covid-19 au sein de l’effectif et du staff des Féminines du PSG, le 8e de finale retour de l’UEFA Women’s Champions League entre le club de la capitale et le Sparta Prague n’aura pas lieu ce mercredi. Après avoir annoncé, dans un premier temps, la qualification du PSG pour les quarts de finale de la compétition, malgré la défaite sur tapis vert (3-0) pour la confrontation retour, le club tchèque avait finalement rectifié son information en annonçant uniquement une suspension du match. Les Parisiennes avaient largement remporté le match aller (5-0), au Stade Georges Lefèvre.

Aujourd’hui, l’UEFA a communiqué autour de 8e de finale retour de l’UWCL. “Compte-tenu de la mise en quarantaine obligatoire de l’équipe du Paris Saint-Germain par l’autorité sanitaire compétente en France, la rencontre des 8e de finale de l’UEFA Champions League entre le Sparta Prague et le Paris Saint-Germain, initialement prévue ce mercredi 17 mars 2021 à Chomutov, ne peut se tenir. Le dossier est soumis à l’Instance de Contrôle Ethique et Disciplinaire de l’UEFA, qui prendra une décision prochainement.” De son côté, le PSG a pris “acte de la décision de l’UEFA et reste dans l’attente d’un prochain retour concernant l’instance de contrôle éthique et disciplinaire”, précise le club de la capitale dans son communiqué.

Via son compte Twitter, Le Parisien indique que les Rouge et Bleu connaîtront la décision de l’UEFA ce vendredi. “Le PSG saura ce vendredi s’il est qualifié en quarts de finale malgré son forfait ou si le match retour des 8es de finale doit se jouer à une date ultérieure. Par ailleurs, aucun nouveau cas de Covid-19 n’a été détecté depuis le «cluster» de vendredi. Nouveaux tests à venir jeudi”, a fait savoir le quotidien francilien. Pour rappel en cas de qualification, le PSG affrontera l’OL en quarts de finale de la compétition (23-24 mars / 31 mars- 1er avril).