Cissé doute à propos d’Asensio

Le Paris Saint-Germain jette ses billes un peu partout avant le début du mercato estival. Manuel Ugarte, Lucas Hernandez mais aussi Marco Asensio. Le dernier cité est proche de s’engager avec le club de la capitale. Le dossier devrait s’accélérer dans les prochains jours. Grand palmarès, Super Sub mais pas titulaire indiscutable au Real Madrid. Les opinions divergent à son propos. Pour Djibril Cissé, chroniqueur dans L’Équipe de Greg, son profil est intéressant mais pas suffisamment pour faire passer une étape supérieure au PSG en Ligue des Champions.

« On prend un joueur qui n’a pas réussi dans un autre club »

« Asensio à Paris… Ce qui me dérange c’est qu’on prend un joueur qui a pas réussi dans un club. Il a du talent oui, techniquement, il est jeune. Il a encore une marge de progression mais on recycle des joueurs qui fonctionnent pas dans d’autres clubs. En Ligue des Champions je suis pas convaincu. Ça peut faire l’affaire, il peut être sur le banc et être titulaire de temps en temps. Mais si Paris continue à recruter des profils comme ça on avancera pas dans la Ligue des Champions »

