PSG : La piste Marco Asensio confirmée

Un moment à Aston Villa, un autre moment à Paris, Marco Asensio est bel et bien en discussion avec le PSG. Le journaliste, spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, confirme que le madrilène négocie un contrat avec le club parisien.

Comme révélé plus tôt dans la journée par le journal espagnol AS, Marco Asensio n’est plus très loin de signer à Paris. Un contrat de quatre ou cinq années pour en faire la première recrue du mercato estival parisien. Une belle opportunité, étant donné que le joueur est libre, et souhaite quitter le Real Madrid après 8 ans de services à la Casa Blanca. Le joueur de 27 ans, remplaçant de luxe au Real, remplirait certaines cases cochées par la direction du PSG pour renforcer le secteur offensif Rouge & Bleu, notamment sur le flanc droit de l’offensif. Les discussions auraient bien avancé entre Luis Campos et Jorge Mendes, relation privilégiée du directeur sportif parisien et représentant de Marco Asensio.

Une confirmation mais avec retenue

Après la révélation du quotidien AS, c’est au tour de Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, de confirmer les négociations en cours entre Marco Asensio et le PSG. L’Italien confirme un contrat à long terme, mais pas la durée de 4 ou 5 ans, révélée par AS. Il rappelle aussi que le joueur suscite aussi l’intérêt d’une autre équipe : Aston Villa. Le club anglais reste ouvert à la discussion, mais tout dépendra de la volonté du joueur.

Paris Saint-Germain are discussing long term deal with Marco Asensio as talks are taking place with his agent Jorge Mendes. 🚨🔴🔵 #PSG



Aston Villa already submitted opening proposal last week, waiting on player’s final decision. #AVFC pic.twitter.com/MRFtw3qHSZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023 Twitter : @FabrizioRomano

Cette piste menant Marco Asensio au Paris Saint-Germain serait quasiment bouclé selon Florian Plettenberg. Le journaliste de Sky Sport en Allemagne avance des négociations avancées autour d’un contrat le liant au PSG jusqu’en juin 2027.