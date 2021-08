Cissé : « Mbappé est plus polyvalent qu’Haaland »

Les rumeurs se multiplient du côté du PSG. En cas de départ de Kylian Mbappé avant le mardi 31 août, le PSG aurait déjà ciblé la recrue idéale pour remplacer son numéro 7. En effet, l’attaquant du Borussia Dortmund – Erling Haaland – serait bien présent dans la short-list des dirigeants parisiens selon de nombreux médias. Interrogé à ce sujet sur le plateau de L’Équipe du Soir, le consultant Djibril Cissé juge Mbappé plus polyvalent qu’Haaland.

« Si Haaland arrive à Paris ? Ça prendra un laps de temps pour qu’il s’adapte au jeu, à la mentalité et à plein d’autres choses… Aussi dans le style de jeu, que j’aime bien et la variété… Mbappé est plus polyvalent et peut jouer dans davantage de registres de jeu ! »