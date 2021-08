Le Real agacé par le PSG (RMC)

C’est le feuilleton le plus chaud de cette fin de mercato. Kylian Mbappé ne souhaite toujours pas prolonger et aimerait rejoindre le Real Madrid. Le club madrilène s’est rapproché du PSG ces derniers jours avec une première offre de 160 millions d’euros, refusée par les dirigeants Rouge & Bleu. Le Real est revenu à la charge avec une offre de 170 millions d’euros plus 10 millions de bonus. Une offre étudiée par le PSG… mais toujours sans réponse !

En effet selon RMC Sport, les positions du PSG et du Real Madrid sur Kylian Mbappé n’ont pas bougé ces dernières heures… Cette situation agacerait même côté Espagnol. Les Madrilènes ne comprendraient pas l’attitude des dirigeants Rouge & Bleu et n’attendraient pas jusqu’à mardi. Il « faudra donc que le PSG se positionne avant. Sinon le Real arrêtera toute tentative de recruter le Français cet été et se lancera dans l’opération pour le faire signer libre la saison prochaine » conclut le média sportif.