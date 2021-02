Demain soir (21 heures, Canal Plus, Téléfoot), le PSG se déplace sur la pelouse du Vélodrome dans le cadre du troisième Classico de la saison. Un classico historique puisqu’il s’agira du 100e de l’histoire. Dans cette optique RTL – avec Winamax – a réalisé un sondage par Odexa autour de ce choc de la 24e journée de Ligue 1. Et 52% des Français sondés * préfèrent le PSG à Marseille. Ils ne sont que 38 % à préférés l’OM. Sur la question de qui à la meilleure équipe, c’est un plébiscite pour les Rouge & Bleu. 67% des Français nomment le PSG, cela monte jusqu’à 79% chez les amateurs de foot. C’est également le PSG qui est largement en tête quand on parle de jeu. Le PSG a un jeu plus spectaculaire que celui de Marseille selon 63% des Français et 75% chez les amateurs de foot.

*L’enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 3 et jeudi 4 février 2021 auprès d’un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 419 amateurs de football.