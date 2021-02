Demain soir, le PSG se déplace sur la pelouse du stade Vélodrome pour y affronter Marseille dans le 100e Classico de l’histoire. Un match particulier pour tout le monde, des supporters en passant par les dirigeants et les joueurs. Pour PSG TV, plusieurs joueurs Rouge & Bleu ont évoqué ce choc de la 24e journée de Ligue 1.

Verratti

“Quand tu arrives au club, tes coéquipiers te font tout de suite comprendre l’importance de ce match. Nous, on le fait aussi maintenant avec les nouveaux. C’est un match différent de tous les autres. C’est un match qui tient à cœur aux supporters. Les supporters et nous sommes de la même famille et nous aussi on veut donner un petit truc en plus lors de ce match. On sait que l’on n’a pas le droit à l’erreur.“

Marquinhos

“C’est un match important peu importe la date de la rencontre. Si c’est une finale ou pas une finale. Les PSG / Marseille ou Marseille / PSG ce sont des matches importants des deux côtés.“

Florenzi

“C’est un peu comme un derby, les matches entre ces deux équipes, le PSG et Marseille. Nous sommes heureux d’avoir pu donner de la joie à nos supporters lors du Trophée des Champions.“

Icardi

“Ce sont les matches les plus importants d’une saison. Au-delà des finales, ce sont des matches qui changent le cours d’une saison. Que vous perdiez ou que vous gagniez. C’est un match fort. J’ai eu la chance d’en vivre en Italie. Et je crois qu’ici en France, on le vit de la même manière que partout dans le monde lorsqu’il s’agit d’un derby.”