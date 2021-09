Clément Turpin arbitre de PSG / OL

Après leur match nul décevant face au Club Bruges en Ligue des champions (1-1), les joueurs du PSG devront renouer avec la victoire et poursuivre leur bonne série en championnat à l’occasion de la réception de l’Olympique Lyonnais ce dimanche (20h45 sur Prime Video). Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur les retours d’Idrissa Gueye et Ángel Di María, suspendus face au club belge ce mercredi. Et pour ce choc de la 6ème journée de Ligue 1, la LFP a désigné Clément Turpin comme arbitre principal.

Il sera assisté par Nicolas Danos et Cyril Gringore. Jérémy Stinat sera le quatrième arbitre. Enfin, Jérôme Brisard et Benjamin Pages officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. L’arbitre de 39 ans dirigera pour la première fois de la saison une rencontre du PSG. Il a déjà arbitré un match des Gones cette saison lors de la lourde défaite face au SCO Angers (0-3) le 15 août dernier. Depuis le début de l’exercice 2021-2022, Clément Turpin a arbitré deux rencontres de Ligue 1 pour un total de 9 cartons jaunes distribués et 1 carton rouge.