Colin Dagba convoqué pour la phase de groupes de l’Euro U21

Après le match de Lyon (dimanche, 21 heures, Canal Plus), la trêve internationale prendra place. Une trêve internationale qui concerne Colin Dagba. En effet, le latéral droit parisien fait partie des 23 joueurs convoqués par Sylvain Ripoll pour la phase de groupes de l’Euro Espoirs qui se déroulera du 24 mars au 31 mars. À noter également la présence de trois autres titis parisiens, Odsonne Edouard, Moussa Diaby et Jonathan Ikoné. Les Bleuets disputeront trois matches contre le Danemark (le 25 mars), la Russie (le 28) et l’Islande (le 31), afin de tenter de se qualifier pour les quarts de finale, programmés en juin avec une liste de joueurs qui pourra être différente.

La liste des Espoirs pour la phase de groupes de l’Euro

Gardiens : D. Bertaud (Montpellier), A. Lafont (Nantes), I. Meslier (Leeds United, ANG)



Défenseurs : B. Badiashile (Monaco), C. Dagba (PSG), W. Fofana (Leicester, ANG), P. Kalulu (AC Milan, ITA), I. Konaté (RB Leipzig, ALL), J. Koundé (Seville FC, ESP), F. Maouassa (Rennes), A. Truffert (Rennes).



Milieux : H. Aouar (Lyon), E. Camavinga (Rennes), R. Faivre (Brest), M. Guendouzi (Hertha Berlin, ALL), B. Kamara (Marseille), B. Soumaré (Lille), A. Tchouaméni (Monaco)



Attaquants : M. Diaby (Leverkusen, ALL), O. Édouard (Celtic Glasgow, ECO), A. Gouiri (Nice), J. Ikoné (Lille), R. Kolo Muani (Nantes)