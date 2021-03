Après un magnifique match aller (1-4), le PSG a souffert au Parc des Princes contre le FC Barcelone (1-1) mais n’a pas plié pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions. Dans une interview accordée au Canal Football Club, Mauricio Pochettino a regretté que le PSG n’ait pas reçu plus d’éloges après avoir éliminé le club espagnol. “Avoir éliminé Barcelone qui a été en quarts de finale pendant treize ou quatorze ans d’affilée, c’est un accomplissement énorme pour l’équipe et le club. Je crois que l’équipe et les joueurs auraient mérité plus d’éloges après le match que ce qu’ils ont reçu. La première mi-temps difficile ? Nous étions comme paralysés mais ce sont des choses qui arrivent. Nous devons apprendre de ça.“

Le technicien parisien qui a également été interrogé sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. “Quel entraîneur ne voudrait pas de Kylian Mbappé dans son équipe ? Ce que les joueurs apprécient le plus, c’est l’authenticité. Etablir une relation vraie, pas fictive. Non, parce que pour te convaincre de quelque chose maintenant, je vais devoir te donner quelque chose de plus. Et quand je t’aurai convaincu, je te l’enlèverai parce que je ne le voulais pas vraiment. Tous les joueurs, et dans ce cas Kylian, qui ont pour plan de prolonger avec notre équipe doivent nous voir comme un staff technique qui est comme ça, qui l’a toujours été, et qui va continuer à l’être.“