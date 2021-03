100e match en Ligue 1 sous le maillot du PSG pour Mbappé

Malgré la défaite du PSG hier soir (1-2), Kylian Mbappé – fautif sur le premier but Nantais – a joué un match historique pour lui. En effet, le numéro 7 parisien a participé à son 100e match de Ligue 1 sous le maillot Rouge & Bleu. En 100 matches, il affiche 82 buts et 24 passes décisives. De son côté Leandro Paredes a joué son 50e match de Ligue 1 avec le PSG. Unique buteur parisien hier soir, Julian Draxler a marqué son 4e but de la saison en championnat de France. Le plus impressionnant, c’est qu’il a marqué ses 4 buts sur ses 4 tirs cadrés en Ligue 1 cette saison. “Seuls l’attaquant de la Real Sociedal Portu (7 sur 7) et le milieu de terrain de Parme Hernani (6 sur 6) ont marqué plus de buts en affichant 100% de réussite dans les 5 grands championnats européens cette saison“, fait savoir le PSG sur son site internet.