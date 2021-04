Combien de matches de suspensions pour Neymar ?

Pour son retour comme titulaire sur les terrains, Neymar n’a pas offert une bonne prestation face à Lille (0-1) son manque de rythme après avoir été absent un mois et demi pouvant expliquer cela. Quand Neymar n’est pas dans le rythme, il s’agace souvent. Le match de Lille n’a pas échappé à la règle. Pour deux sautes d’humeurs, le Brésilien (29 ans) a reçu deux cartons jaunes synonymes d’expulsion. Neymar qui s’est ensuite chauffé avec Djalo – également expulsé – jusque dans les couloirs du Parc des Princes. Une chose est sûre, l’attaquant manquera le déplacement à Strasbourg samedi (17 heures, Canal Plus) mais recevra-t-il plus qu’un match de suspension. Comme le rapporte le Parisien, Neymar pourrait écoper entre 1 et 3 matches de suspensions selon le barème. “Cela pourrait même être pire si la Commission de discipline considère les gestes de Neymar comme « bousculade volontaire » ou « tentative de coup ». Deux options envisageables au regard des événements sur le terrain et en dehors” lance le quotidien francilien. Dans le pire des cas, Neymar pourrait donc manquer quatre à cinq matches. “D’autant que l’ancien du Barça est un récidiviste“, conclut Le Parisien.