Comment et pourquoi le PSG souhaite séparer la MNM

Depuis l’été 2021, le PSG compte un trio en attaque composé de Leo Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Si sur le papier l’idée semble alléchante, les résultats dans le jeu ne sont pas aussi convaincants que les promesses. Ce qui amène l’état-major du Paris Saint-Germain à entamer une réflexion autour de la séparation de ses trois attaquants.

Le rêve était permis quand les premières compositions de départ avec une attaque Leo Messi, Neymar et Mbappé était concoctées par Mauricio Pochettino, coach du PSG à l’époque. Une saison et demi plus tard, le trio d’attaque n’est pas parvenu à convaincre. Pointée du doigt pour son faible apport défensif qui déséquilibre complètement le collectif Rouge & Bleu, la MNM est « contestée en interne » selon Le Parisien. Dans un premier temps sur le plan humain et tactique. En effet, les entraîneurs se retrouvent presque dans l’obligation d’aligner les trois attaquants et subir le déséquilibre qu’ils engendrent sur la pelouse. Et si par malheur un des trois venait à être sorti, il faudra faire face à une potentielle polémique et aux bouderies des uns et des autres, sans compter le véritable casse-tête tactique d’avoir ces trois éléments sous la main à faire jouer ensemble mais surtout avec sept autres joueurs de champs. Sur le plan sportif, nos confrères du Parisien expliquent également que « l’état-major parisien a également remarqué que la présence de ces trois monstres inhibait les autres, tétanisés à l’idée de rater une passe, d’effectuer un mauvais choix« .

Des finances à réguler

En plus du sportif qui n’apporte pas les résultats espérés, le trio d’attaque s’avère être un véritable fardeau économique pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a la masse salariale la plus importante au monde avec des émoluments annuels s’élevant à 730 millions d’euros. Un paramètre à prendre en compte, tant le PSG est dans l’œil du cyclone du fair-play financier. C’est en ce sens que se séparer d’un ou deux salaires de la MNM n’est plus vécu comme un tabou au sein des dirigeants parisiens : « Certains militent même pour en arriver là » toujours selon Le Parisien.

Pour se séparer de salaires, l’état-major du club de la capitale aurait coché le nom de Neymar. Le Brésilien, qui intéresserait Chelsea, serait poussé vers la sortie par Luis Campos. Si les relations ne sont pas au mieux entre les deux hommes, l’échange dans le vestiaire lors de la récente défaite (3-1) au Stade Louis II face à l’AS Monaco n’a pas arrangé les choses : « Ce n’est pas à toi de me parler, ce n’est pas toi mon coach » aurait lancé le numéro 10 du PSG au dirigeant portugais. Cependant, le meneur de jeu parisien se verrait bien resté en Rouge & Bleu jusqu’au bout de son contrat en 2027. Nos confrères du Parisien affirment par ailleurs que concernant le dossier Leo Messi, les actionnaires du Paris Saint-Germain seraient toujours pour une prolongation de la Pulga, mais le « reversement de situation » n’est pas à écarter.

Priorité à Mbappé

Une chose est sûre dans la réflexion autour de la MNM, la priorité est donnée à Kylian Mbappé. L’attaquant français est le cœur du projet du PSG, il est le plus fiable sur le plan économique et sportif. Sous contrat jusqu’en 2024, le numéro 7 parisien peut, lui seul, actionner son année en option afin de poursuivre l’aventure jusqu’en 2025. Une situation qui amène le club de la capitale dans une vraie réflexion dès l’été 2023 : Une nouvelle prolongation, une vente ou le laisser partir libre en 2024. Du côté des propriétaires du club, la position reste la même : Hors de question de le laisser partir, et encore moins gratuitement. Le Parisien explique que le joueur attendra les résultats finaux de son équipe afin de prendre une décision. Le mercato d’été 2023, les hommes qui seront en place pour mener la saison prochaine mais aussi le dossier Neymar seront à prendre en compte.