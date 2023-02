PSG : Pauleta évoque le Classique face à l’OM

Légende du PSG en y ayant joué entre 2003 et 2008, Pedro Miguel Pauleta s’est exprimé sur la rencontre face à l’OM de ce dimanche. Lui qui a marqué l’histoire des Classiques entre Parisiens et Marseillais s’est remémoré ses souvenirs.

C’est ce dimanche 26 février (20h45 sur Prime Video) que le PSG se déplace à l’Orange Vélodrome afin d’y affronter l’Olympique de Marseille pour le match de clôture de la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour l’occasion, en plus de l’importance comptable de la rencontre, Pedro Miguel Pauleta a évoqué l’atmosphère autour de ce rendez-vous : « Ce sont des matchs différents, ils commencent à se vivre une ou deux semaines avant. J’ai eu l’occasion de les jouer avec le PSG. Les fans pensent déjà à ce Classique. Depuis le début de la semaine, les gens attendent beaucoup, tout le monde veut gagner« , a déclaré le Portugais en marge d’une conférence pour la Ligue 1 au Mexique, relayé par AS. Auteurs de 109 réalisations avec le maillot Rouge & Bleu, Pauleta a également évoqué la différence qu’il peut y avoir entre le Classique à son époque et aujourd’hui : « Quand j’ai joué ces matchs, Paris n’était pas à son meilleur et Marseille était mieux. Et finalement, quand le match est arrivé, ce n’était pas perceptible. J’ai eu l’occasion de jouer et de marquer dans de nombreux matchs contre Marseille. Les supporters français sont fous de foot et il y a une toute autre ambiance dans le stade« . L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a partagé son sentiment quant à l’absence de Neymar pour le choc face à l’OM : « Le PSG a des joueurs comme Neymar, Messi et Mbappé, c’est dommage pour nous en tant que fans que Neymar ne soit pas là, car ce sont des joueurs qui font la différence dans un match et qui sont différents de tous les autres. Ce sera l’occasion pour d’autres joueurs. C’est un classique que tout le monde veut jouer, Neymar est un phénomène et on ne sait pas s’il pourra aussi être dans le match de Ligue des Champions« .

« J’espère qu’un jour le PSG gagnera la Ligue des Champions »

Pedro Miguel Pauleta demeure un suiveur et observateur du Paris Saint-Germain et constate les difficultés actuelles du son ancien club. Cependant, il estime que le PSG, avec son trio d’attaque, devrait faire office de favoris : « Le PSG doit toujours être l’un des favoris en ayant ces trois joueurs (Neymar, Messi et Mbappé), mais les grands favoris sont toujours le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich, ces clubs sont toujours les favoris car ils sont toujours là« , a-t-il déclaré, en poursuivant ensuite avec son amour et son souhait pour le club de la capitale : « Ensuite, si vous regardez d’autres clubs comme le PSG, Manchester City, Chelsea, qui ont dépensé beaucoup d’argent pour gagner la Ligue des Champions et j’espère qu’un jour le PSG gagnera la Ligue des Champions et je suis sûr qu’un jour ce trophée arrivera, C’est un club très important en France et en tant que fan du club français, j’espère les voir gagner la Ligue des Champions un jour, même si en ce moment c’est très difficile« .