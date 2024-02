Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid, même si rien a été officialisé pour l’instant. Si le PSG prépare l’après-Mbappé, le Real Madrid s’active en coulisses pour accueillir la star française, notamment sur l’aspect financier.

Plusieurs stratégies financières à l’étude

Recruter un joueur comme Kylian Mbappé c’est beaucoup de sacrifices. Avec l’immensité de son salaire, le joueur de 25 ans peut rapidement déstabiliser le vestiaire. Il touchera un salaire moins élevé que celui qu’il perçoit actuellement à Paris. 72 millions d’euros par an, c’est son salaire actuel. 30 millions d’euros par an, c’est ce que lui propose le Real Madrid. Mais la ‘Maison Blanche’ veut faire en sorte que son futur joueur touche le niveau de rémunération auquel il prétend. Selon Marca, le club de Florentino Pérez a déjà envisagé plusieurs pistes pour cela.

Parmi celles-ci, la célèbre formule du « Signing on Fee » émerge comme un atout majeur. Cette méthode, traditionnellement réservée aux joueurs libres, offre au club madrilène la possibilité d’offrir une prime à la signature généreuse, ne faisant pas partie du salaire officiel. Si en 2022, le montant atteignait les sommets avec une offre de 120 millions d’euros, les rumeurs laissent entendre qu’une somme moindre serait sur la table cette année.

Outre cette approche, le Real Madrid peut également faire valoir la « prime de fidélité ». Cette stratégie, impliquant la fixation de dates clés dans le contrat, récompense le joueur s’il reste fidèle au club à ces étapes cruciales. Mbappé avait déjà expérimenté ce système lors de son séjour au Paris Saint-Germain.

En outre, des primes supplémentaires liées aux performances individuelles de Mbappé pourraient être envisagées. Ces incitations pourraient être déclenchées par la remise de trophées prestigieux tels que le Ballon d’Or ou le Soulier d’Or, ou même par des objectifs plus spécifiques comme un nombre déterminé de buts marqués ou de passes décisives effectuées, voire par la simple participation à un certain nombre de matchs.

Droit à l’image, l’épine dans le pied des négociations

Cependant, l’un des points de friction majeurs lors des négociations pourrait être les droits à l’image. Depuis l’ère des Galactiques, le Real Madrid ne concède que 50 % de ces revenus à ses joueurs. En revanche, le clan Mbappé aspire à conserver la pleine propriété de ses droits à l’image, alimentant ainsi un débat crucial dans les pourparlers contractuels.

En somme, le Real Madrid déploie une panoplie de stratégies financières pour accueillir comme il se doit Kylian Mbappé. Entre les primes innovantes, les incitations aux performances et les discussions sur les droits à l’image, les négociations s’annoncent complexes et stratégiquement cruciales pour le club espagnol dans sa quête de recruter l’une des stars les plus convoitées du football mondial.