Contacts positifs entre le PSG et le Bayern pour Mukiele

Avec peu de temps de jeu au PSG, Nordi Mukiele pourrait quitter le club de la capitale cet hiver pour rejoindre le Bayern. La confiance grandit pour la finalisation de ce dossier.

Nordi Mukiele joue très peu au PSG. De retour sur les terrains en septembre après une blessure aux ischio-jambiers, dont il a été opéré, qui lui a fait manquer de très nombreux mois de compétition, Nordi Mukiele semble ne pas rentrer dans les plans de Luis Enrique. L’ancien du RB Leipzig n’a joué que dix matches cette saison (cinq titularisations, 484 minutes de jeu). Lorsque le titulaire au poste de latéral droit, Achraf Hakimi, était absent, le coach du PSG préférait aligner Carlos Soler ou Warren Zaïre-Emery à sa place plutôt que Nordi Mukiele. Avec la présence de l’international marocain à la CAN, du temps de jeu paraissait s’offrir à l’international français.

En cas de prêt, le Bayern prendra 100% du salaire de Mukiele

Mis à part le 32es de finale de Coupe de France contre l’US Revel où il était titulaire et a participé à l’intégralité de la rencontre, il n’a pas joué un seul match depuis le 3 décembre. Une situation qui lui a fait réfléchir sur son avenir au PSG. Ces derniers jours, un intérêt du Bayern Munich était avancé. Le club munichois en aurait fait sa priorité pour renforcer son couloir droit cet hiver, alors que le joueur ne serait pas contre rejoindre la Bavière afin de jouer plus régulièrement et pourquoi pas prétendre à une place dans la liste de Didier Deschamps pour l’Euro. Ce lundi matin, Fabrizio Romano fait un point sur ce dossier. Selon le spécialiste du mercato, la confiance grandirait du côté du Bayern Munich et de Nordi Mukiele pour une arrivée du défenseur en Allemagne. Fabrizio Romano explique que les contacts, qui sont positifs entre le PSG et le Bayern, ont repris autour d’un prêt de l’ancien Montpelliérain. Le deuxième de Bundesliga a fait savoir au PSG qu’il prendrait en charge 100% du salaire de Mukiele. Les négociations se poursuivent alors que Nordi Mukiele souhaite rejoindre le Bayern Munich, conclut Fabrizio Romano.