Contrat à long terme pour Lucas Beraldo avec le PSG

Le PSG se rapproche de sa première recrue hivernale. Le dossier Lucas Beraldo (20 ans) devrait se conclure cette semaine selon Fabrizio Romano.

Pour renforcer sa défense, le PSG a jeté son dévolu sur le jeune joueur de Sao Paulo (20 ans), Lucas Beraldo. Ces derniers jours, on parlait d’un accord trouvé entre le joueur et les dirigeants parisiens, ne manquait plus que l’entente autour de l’indemnité de transfert entre les deux clubs. Cette étape semble avoir été franchie, les Rouge & Bleu et Sao Paulo s’étant entendus sur une transaction de 20 millions d’euros. Il ne reste que quelques petits détails avant de pouvoir officialiser le transfert du défenseur central.

Visite médicale prévue cette semaine

Le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, confirme que le PSG a réservé une date pour la visite médicale de Lucas Beraldo au cours de cette dernière semaine de l’année 2023. Le joueur doit se rendre à Paris dans les prochains jours avec son agent afin de signer son contrat à long terme avec le club de la capitale. Fabrizio Romano n’a pas donné la durée de ce contrat. Il confirme également que le montant de la transaction s’élèverait à 20 millions d’euros. Alors que des rumeurs évoquaient une possible signature en janvier pour une arrivée en juin, il devrait bien être parisien dès le premier mois de l’année 2024. Capable également de jouer dans le couloir gauche, il viendra renforcer un secteur où Presnel Kimpembe et Nuno Mendes n’ont toujours pas de date de retour sur les terrains.