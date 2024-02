Coupe d’Asie : La Corée du Sud de Kang-In Lee éliminée

Pour le compte des demi finales de la Coupe d’Asie 2024, la Corée du Sud de Kang-In Lee affrontait ce mardi 6 février la Jordanie. Une rencontre pour laquelle la sélection de Jürgen Klinsmann était présentée comme favorite.

Après s’être hissé jusqu’en demi finale, la Corée du Sud de Kang-In Lee s’est faite surprendre par la Jordanie. Comme lors des phases de poules (2-2), les jordaniens ont su tenir les sud-Coréens, et plus encore, Moussa Al-Tamari et ses coéquipiers l’ont emporté sur le score de 2-0. L’attaquant du MHSC a été l’auteur du deuxième but pour creuser l’écart après avoir vu son coéquipier Yazan Al Naimat ouvrir le score dès la 53e minute. Le joueur du PSG, Kang-In Lee a disputé l’intégralité de la rencontre. Après cette élimination surprise, l’attaquant parisien devrait donc retrouver le Campus PSG dans les prochains jours.