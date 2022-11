Ce lundi soir, le Portugal et l’Uruguay se sont livrés une belle bataille dans cette 2e journée de la phase de groupes de Coupe du monde. Une rencontre qui a vu la Seleçao l’emporter grâce à deux buts de Bruno Fernandes.

Nuno Mendes blessé

Blessé, Danilo Pereira n’a pas pu participer à la rencontre. Le latéral gauche du PSG, Nuno Mendes, a fait ses grands débuts en Coupe du monde, après avoir connu quelques pépins physiques ces derniers jours. Malheureusement, il a dû sortir sur blessure et pourrait dire adieu à la compétition. L’autre Parisien du groupe, Vitinha, a débuté une nouvelle fois sur le banc après son absence contre le Ghana.

Doublé de Bruno Fernandes

Le match largement dominé par les Portugais en première période. Au retour des vestaire, les joueurs de Fernando Santos ont été récompensé par un but de Bruno Fernandes (54e), qui inscrit son premier but en Coupe du Monde. Le joueur de Manchester United, positionné côté gauche du terrain, dépose un centre dans la course de Cristiano Ronaldo. L’attaquant de 37 ans veut toucher le ballon mais ne fait que l’effleurer. Au final, celui qui devait être passeur sur cette action est le premier buteur de la rencontre.

Après ce but, l’Urugugay réagit et pousse pour égaliser. Après quelques actions dangereuses dans la surface de réparation portugaise, les coéquipiers de Luis Suarez concèdent un second but en toute fin de match. Après une tentative de petit pont de la part de Bruno Fernandes dans la surface, un défenseur uruguayen touche le ballon de la main en taclant. En l’absence de Cristiano Ronaldo, remplacé quelques minutes plus tôt, c’est son ancien coéquipier à Manchester United qui se charge de frapper le pénalty. Doublé pour le milieu offensif et victoire du Portugal qui se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Les compositions de Portugal / Uruguay

XI du Portugal : Diogo Costa – Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, N.Mendes – Neves, William Carvalho – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix – Ronaldo (c). Banc : Patricio, Sa, Dalot, Guerreiro, Palhinha, Andre Silva, Leao, Vitinha , J.Mario, Horta, M.Nunes, Antonio Silva, Gonçalo Ramos

XI de l'Uruguay : Rochet – Coates, Godin (c), Gimenez, Olivera – Valverde, Vecino, Betancur, Varela – Cavani, Nunez. Banc : Muslera, Sosa, De La Cruz, Pellistri, Luis Suarez, De Arrascaeta, Torreira, Vina, Gomez, Torres, Caceres, Canobbio, Ugarte, Rodriguez

Groupe H