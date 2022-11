Portugal/Uruguay : Nuno Mendes sort sur blessure

Le Portugal fait partie des grands favoris du Mondial 2022. Après une victoire arrachée sur le fil contre le Ghana jeudi dernier (2-3), la Seleçao joue ce soir face à l’Uruguay. Il suffira d’une victoire aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo pour se qualifier en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Nuno Mendes, latéral droit du Paris Saint-Germain est le titulaire de la sélection sur le flanc gauche ce soir. Mais lors de ce match disputé face à l’équipe d’Édinson Cavani, l’ancien joueur du Sporting Portugal est sorti sur blessure et risque de manquer la suite de la compétition.

Nuno Mendes sort du terrain en pleurs

Une grimace, des pleurs et une démarche boitillante, voilà comment Nuno Mendes a quitté le terrain ce soir. Remplacé peu avant la mi-temps (40e) par Raphaël Guerreiro, le joueur de 19 ans semble souffrir d’une blessure musculaire. À noter que le défenseur était victime de douleurs musculaires ces derniers jours, raison pour laquelle il n’avait pas été aligné contre le Ghana lors de la 1ère journée du Mondial. On ne connaît pas encore les détails de cette blessure et la durée d’indisponibilité du joueur.