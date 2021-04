Coupet : “Navas, c’est vraiment l’homme fort”

Demain soir (21h sur RMC Sport 1), le FC Bayern et le PSG se rencontreront pour le quart de finale aller de Ligue des champions. Outre le choc entre les deux derniers finalistes, cette opposition permettra également de voir deux gardiens de niveau mondial : Keylor Navas et Manuel Neuer. Invité à s’exprimer sur les deux portiers expérimentés, l’ancien gardien du PSG, Grégory Coupet (2009-2011), a loué les qualités de l’international costaricien, dans un entretien au Parisien.

“On est en train de parler de ce qui se fait de meilleur en Europe en ce moment. Ce sont deux matchs que je vais regarder attentivement car il est rare d’avoir deux super gardiens l’un en face de l’autre à ce niveau (…) Le style ? Navas me semble être plus dans la réflexion. Sa force, c’est sa grande intelligence dans les déplacements et le placement. En fait‚ il est malin et se positionne pour emmener l’attaquant où il veut. C’est une sorte d’assassin silencieux là où Neuer serait plutôt du genre plus bruyant. Deux styles différents mais aussi efficaces l’un que l’autre. Et dans le jeu aérien, la lecture des trajectoires est aussi bonne chez l’un que chez l’autre”, a analysé Grégory Coupet. “Même si la défense parisienne est très costaud, Navas c’est vraiment l’homme fort. D’ailleurs, il a parfois beaucoup trop de travail en Ligue des champions, ce qui n’est pas franchement un bon signe. Le match retour contre Barcelone, on aurait dit une séance spécifique de gardien. Mais une séance magique avec des gestes exceptionnels. Neuer, lui, arrive comme le dernier maillon d’une chaîne déjà forte.”