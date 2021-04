Navas : “C’est le moment d’être plus unis que jamais ! Allez Paris !”

Fluctuat nec mergitur. Il est battu par les flots, mais ne sombre pas. La devise de Paris se doit d’être d’actualité après la défaite 1-0 contre le LOSC au Parc des Princes. Pilier le plus fiable de l’équipe du PSG seulement battu hier par une frappe déviée de Jonathan David, Keylor Navas appelle à a mobilisation. “C’est le moment d’être plus unis que jamais ! Allez Paris !”, a posté le gardien de but costaricien du Paris Saint-Germain sur son compte Instagram. Mercredi, il s’agira de relever la tête à Munich face au FC Bayern. Le PSG est sur le fil du rasoir en Ligue 1 comme en Champions League.