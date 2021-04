Rothen : “Il faut absolument renforcer le milieu de terrain”

Quel système de jeu mettra en place Mauricio Pochettino face au FC Bayern demain soir en quart de finale aller de l’UEFA Champions League ? Depuis son arrivée sur le banc du PSG, l’Argentin de 49 ans mise souvent sur un système en 4-2-3-1, avec un double pivot au milieu de terrain. Et en conférence de presse d’avant-match, Mauricio Pochettino a laissé plané le doute sur le sytème qu’il mettra en place dans son entrejeu. “Les joueurs ne le savent pas. On a un entraînement aujourd’hui et on verra demain. C’est une possibilité de jouer à trois ou aussi avec un milieu à deux comme lors des derniers matches.“ Dans l’émission “Top of The Foot” sur RMC, l’ancien du PSG, Jérôme Rothen, estime qu’un milieu à trois serait préférable face au Bayern au vue du manque d’implication défensif des joueurs offensifs parisiens.

“Quatre offensifs face au Bayern ? Pour moi c’est impossible avec ces joueurs-là. Ils l’ont déjà montrés à maintes fois. Alors s’il faut retourner un résultat au Parc des Princes, peut-être que sur un match comme ça ils sont capables de le faire, mais psychologiquement ils ne seront pas dans la même approche que le match de demain. Tu vois l’état d’esprit de tes joueurs, de Neymar, Mbappé et aussi Di María parce qu’il ne faut pas le dédouaner. Je ne parle même pas de Kean car il fait des efforts. Ces trois joueurs-là, c’est déjà largement insuffisant dans l’investissement pour rivaliser face à une équipe qui collectivement est très forte et dont la qualité première se situe dans les couloirs. Bien sûr que le 4-4-2 ou 4-2-3-1, c’est impossible. Il faut absolument renforcer le milieu de terrain”, a commenté Jérome Rothen sur les ondes de RMC Sport. “Un manque de solution au milieu ? Par exemple, il peut changer Di María de position et lui dire : “Tu n’es pas un attaquant côté droit. Tu vas défendre dans le milieu de terrain comme tu l’avais fait à une certaine époque au Real Madrid car aujourd’hui on n’a pas les éléments pour mettre d’autres joueurs dans cette position-là”(…) Un rôle qui ne lui plaît pas ? S’il a resigné, ça veut dire que tout le monde est content de l’investissement de Di María, tant mieux. Mais moi quand je vois les matches et ce qu’il va falloir mettre en place collectivement demain, je trouve que Di María n’en fait pas assez.”