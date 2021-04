La fin de match entre le PSG et Lille a été houleuse. Diffuseur de la Ligue 1, Canal Plus a mis des sous-titres sur les propos échangés au moment des exclusions de Neymar et Tiago Djalo. Ainsi, Marquinhos a lancé à l’arbitre, Monsieur Bastien un “T’as réussi à faire ta fête. T’as réussi hein! Tu voulais quoi? Depuis le début, tu voulais ça”. Signe d’une grande tension.

Coach de RMC, Rolland Courbis s’est lamenté du comportement de Neymar et du casse-tête permanent qu’il est pour son entraîneur au PSG. “Je ne sais pas s’il sera entraîneur un jour. Je lui souhaite, parce que les grands joueurs qui restent dans le foot, c’est bien. Je lui souhaite d’avoir 2-3 Neymar à gérer. Et à ce moment-là, il pourra peut-être prendre conscience de certaines choses qui, à 29 ans, n’ont pas toujours été comprises”, a commenté le technicien sur les ondes. “Il faudra quand même lui expliquer que son équipe a besoin de lui. Et besoin de lui en forme. Son entraîneur, ce n’est pas son kiné. Les sanctions ? On n’est pas à la maternelle même si par moment, on se demande si Neymar réalise qu’il n’est plus à la maternelle. Et qu’il y a des choses qu’on ne peut plus faire sur un terrain de football. Il y a des obligations vis-à-vis de son statut, de ses dirigeants, de son club et de ses supporters. Lui expliquer ça… Qu’est-ce qu’on va lui infliger ? Une amende ? C’est vrai que ça va lui poser de gros problèmes financiers…”