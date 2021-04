Les conseils tactiques d’Obraniak avant le Bayern-PSG

Mercredi soir, le PSG va se frotter à ce qui potentiellement est ce qui se fait de mieux sur la planète football : le FC Bayern. Sans toutes ses armes dans l’entrejeu puisque Marco Verratti est déjà forfait (Covid) et Leandro Paredes suspendu. Il va donc falloir se remuer les méninges pour trouver la meilleure formule. L’ancien meneur de jeu Ludovic Obraniak l’a fait. Il s’est mis dans la peau de Mauricio Pochettino.

“Je pense qu’il faut deux milieux défensifs qui forment un carré avec les deux axiaux. Donc Marquinhos-Kimpembe-Gueye-Danilo. Quand tu rentres dans ce carré, tout doit exploser. Tu dois être sur Kimmich et Goretzka en ce qui concerne les deux du milieu du PSG, et tu dois sortir sur Müller s’il est n°10. Après derrière, tu resserres un peu. C’est à dire que tu laisses un peu de légèreté sur les cotés puisqu’il n’y a pas Lewandowski. Il n’y a pas vraiment de joueur de tête dans cette équipe, on peut laisser un peu les cotés, tu auras moins de chances de te faire prendre. Ca ne t’assure pas une assise d’avoir un joueur de plus au milieu. Je n’ai jamais vu un PSG avec une sécurité sur les transitions quand ils étaient à trois”, a expliqué Ludovic Obraniak lors de l’EDS. “Tu ne peux pas mettre Di Maria face à Davies. Sur le côté gauche du Bayern, il faut du répondant avec Kean. Il est capable de le faire, il l’a fait avec Jordi Alba. Ce qui est important, c’est le côté droit du Bayern, tu vas avoir Pavard et Boateng. Je pense que le Bayern va un peu acculer le PSG. Si tu aspires un peu cette équipe, et qu’on a Neymar et Pavard dans la même zone, il va éliminer Pavard sans trop de problème. Du coup, tu vas avoir un peu d’espace dans le dos. Neymar pour Mbappé dans le dos de Boateng, je pense que ça peut faire extrêmement mal.”