Courbis : “Je conseillerais à Mbappé de rester encore deux saisons au PSG”

Depuis des mois et des mois le proche avenir de Kylian Mbappé et son plan de carrière sont un sujet. Et rien n’est tranché. Hier, l’attaquant lié au PSG jusqu’en 2022 a expliqué qu’il donnait la priorité au projet sportif. Une façon de pousser le PSG à construire un effectif sans faiblesses. Avant de le voir resigner, il va falloir le convaincre. Le président du Paris Saint-Germain s’est montré optimiste dimanche soir. Rolland Courbis, consultant BFMTV, conseille à Kylian Mbappé de rester jusqu’en 2023 à Paris.

“Kylian est en train de réfléchir. En ce moment, ça doit être du 50-50, entre quitter non seulement le PSG, mais aussi une région qu‘il connait bien”, a commenté Rolland Courbis ce lundi matin sur BFMTV. “Je le trouve suffisamment intelligent et bien entouré pour pouvoir prendre la bonne décision. Modestement, je lui conseillerais de rester encore deux saisons, de pouvoir faire la Coupe du monde au Qatar, ce qui est une certaine reconnaissance pour les Qataris, qui ont besoin de Kylian, du PSG et de Neymar, pour partir à l’intersaison qui suit la Coupe du monde.”