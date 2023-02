La rencontre face au Bayern Munich approche à grand pas. Alors que l’infernale série de matches à gros enjeux a débuté hier soir, le club de la capitale a déjà perdu sa première bataille contre l’OM (2-1) en Coupe de France. Très inquiétant dans le jeu, le PSG ne rassure pas avant son huitième de finale de Ligue des Champions. Sans Kylian Mbappé et peut-être Lionel Messi, les Rouge & Bleu devront être à la hauteur face à des Bavarois revenus en forme. Présent dans l’After Foot sur RMC, Rolland Courbis pense que le PSG peut battre le Bayern Munich mais à une condition, changer de système.

« Avec la formule actuelle tu n’as aucune chance de battre le Bayern »

« Le PSG d’hier ou le PSG contre Toulouse, dans la formule actuelle, avec ce losange et Vitinha en numéro dix, tu n’as aucune chance de battre le Bayern Munich. Il faut se rappeler de la formule en début de saison avec trois arrières centraux et avec deux milieux devant la défense que sont Vitinha et Verratti. À défaut d’avoir une bonne solution, essayons de trouver la moins mauvaise. Et la moins mauvaise c’est celle-là, l’organisation du PSG des cinq premiers mois. Pas celle des quatre ou cinq dernières semaines parce que ce n’est pas une organisation c’est une désorganisation ».