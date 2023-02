Un point sur l’état physique de Mbappé à J-5 de PSG / Bayern

Kylian Mbappé est sur le flanc suite à une lésion au biceps fémoral. Une Blessure qui devrait lui faire rater le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich dans cinq petits jours.

L’histoire se répète en ce qui concerne le PSG et son mois de février, cette période étant propice à de nombreux forfaits en tout genre avant de grosses échéances. Cette année, cela se vérifie avec Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 a été touché face à Montpellier et a donc manqué les deux derniers matches des siens. Mais surtout, c’est la rencontre face au Bayern Munich qu’il risque fortement de manquer du fait de sa lésion à la cuisse. Une blessure qui engendre généralement une indisponibilité estimée à près de trois semaines.

Le pessimisme serait de rigueur

Depuis ce diagnostic, le joueur fait tout pour revenir le plus vite possible. Le Parisien indique d’ailleurs qu’il récupèrerait plutôt bien. Problème, cette course contre la montre parait perdue d’avance étant donné la nature de sa blessure. Un état de fait confirmé à demi-mots par le média francilien. Ainsi, selon cette source, les chances de voir Kylian Mbappé débuter face aux Bavarois sont nulles. Pire, sa présence au sein du groupe semble aujourd’hui presque chimérique. Un point devrait toutefois être fait ce lundi afin d’acter une décision définitive. Dans le meilleure des cas, LP nous indique que Kylian Mbappé pourrait prendre place sur le banc rouge et bleu afin de se tenir prêt à entrer en jeu pour les 15 dernières minutes au maximum. des informations corroborées par RMC. Le média va dans le sens des dires de son homologue, tout en précisant que le staff rouge et bleu serait aujourd’hui pessimiste dans cette affaire.