Courtisé par le PSG, Moscardo s’exprime sur son avenir

Le Paris Saint-Germain souhaite renforcer son milieu mais aussi trouver des jeunes pépites en dehors de son centre de formation. Gabriel Mascardo est le joueur que le PSG a ciblé pour le mercato hivernal à venir. Il s’est exprimé sur son avenir via un média local brésilien.

« Ma réalité est que je reviendrai aux Corinthians en janvier »

Luis Campos en a fait une spécialité. Grâce à son réseau, il a l’habitude de dénicher des jeunes pépites. Luis Enrique est un bon complément pour le Portugais puisqu’il a de son côté lancé beaucoup de jeunes au plus haut niveau. On peut citer Gavi et Pedri avec la sélection espagnole ou encore Warren Zaïre-Emery qui est devenu un titulaire indiscutable avec le club de la capitale. C’est peut-être ce qui a séduit Gabriel Moscardo. Le PSG est en pôle dans ce dossier, devant des clubs comme Chelsea ou le FC Barcelone.

À voir aussi : PSG / FC Nantes : les compositions probables

Alors que les infos autour de ce transfert enflent jour après jour, le milieu de terrain des Corinthians s’est exprimé pour la première fois sur le sujet. « On parle beaucoup de mon avenir, mais je suis très reconnaissant de porter ce maillot (Corinthians). Je suis très heureux. C’est un club immense, et je suis ici depuis mon enfance. Je laisse ces rumeurs à mon agent, je vis ma réalité. Ma réalité est que je reviendrai aux Corinthians en janvier. (…) Je suis très excité. Je suis jeune, j’aime expérimenter de nouvelles choses, je veux apprendre », déclare le joueur de 18 ans à la Gazeta Esportiva.

Il clame son amour pour son club mais laisse surtout un indice sur la manière dont le deal pourrait se faire. Il est prévu que Gabriel Moscardo soit acheté pour une somme avoisinant les 25 millions d’euros. Ensuite, il serait prêté dans la foulée aux Corinthians pour terminer la saison au Brésil.