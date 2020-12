Thibaut Courtois a rejoint le Real Madrid durant l’été 2018. Le gardien belge est arrivé à Madrid pour venir concurrencer l’indispensable Keylor Navas qui était le titulaire au poste depuis quatre ans. Lors de cette première saison madrilène, Courtois a alterné avec le Costaricain même s’il a beaucoup plus joué que le gardien parisien (44 matches contre 21). Dans une interview accordée à la Sporza, Thibaut Courtois est revenu sur cette année de concurrence avec Keylor Navas.

“Lors de l’alternance dans les buts avec Keylor Navas, Zidane a dit que nous n’avions plus rien à gagner, alors il allait basculer entre Navas et moi. Il aime tourner. Mais cela n’a rien à voir avec ma relation avec Zidane. Peut-être que notre relation était un peu distante au début, mais c’était aussi parce que je n’avais pas d’histoire avec lui comme beaucoup d’autres joueurs de l’équipe, se remémore l’international belge dans des propos relayés par Goal. Il s’est rendu compte que lui-même et nous avons eu une bonne conversation à l’été 2019. Depuis, notre relation elle a grandi et est maintenant très bonne.” Thibaut Courtois qui conclut en indiquant que sa relation avec Sergio Ramos, ami de Keylor Navas, a été un peu difficile au début. “Je connaissais Ramos un peu plus tôt en vacances à Ibiza. C’est un bon ami de Navas, donc au début ce n’était pas facile pour lui. Il m’a bien reçu, nous n’avons jamais eu de problèmes. Maintenant, nous nous abandonnons l’un à l’autre.“