Blessé lors du match nul du FC Barcelone face à Eibar (1-1), Philippe Coutinho souffrait d’une blessure au ménisque du genou gauche. Opéré avec succès ce samedi, l’international brésilien manquera environ les trois prochains mois de compétition avec le Barça, comme l’a dévoilé le club catalan dans un communiqué. “Le joueur du Barça Philippe Coutinho a été opéré avec succès du ménisque externe du genou gauche en ce samedi 2 janvier. La durée de son indisponibilité est estimée à environ 3 mois.” Une longue absence qui lui fera manquer, sauf miracle, le huitième de finale de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone (match aller le 16 février, match retour le 10 mars). Peu utilisé par Ronald Koeman depuis le début de la saison, Philippe Coutinho a disputé 14 matches (792 minutes) pour 3 buts et 2 passes décisives. Pour rappel, Gérard Piqué et Ansu Fati sont incertains pour cette double confrontation européenne face au PSG.