Crystal Palace revient à la charge pour Hugo Ekitike

Point majeur de cette fin de mercato parisien, Hugo Ekitike est au centre de l’attention. Après avoir repoussée toutes les avances de l’Eintracht Francfort, c’est Crystal Palace qui revient avec une nouvelle offre pour le jeune français.

Acteur principal de cette fin de mercato, Hugo Ekitike cristallise les attentions en France, en Allemagne et désormais en Angleterre. Alors que le Paris Saint-Germain souhaite l’inclure dans le deal pour Randal Kolo Muani, l’ancien rémois a refusé l’offre rehaussée du club allemand. À l’heure actuel, la Premier League est toujours sur le qui-vive et c’est Crystal Palace qui revient toquer à la porte. L’Équipe rapporte que le club londonien s’est vu dans un premier temps refuser un prêt avec option d’achat pour l’ancien du Stade de Reims. Les dirigeants des Eagles reviennent cette fois avec la même formule mais avec une OA plus élevée, à hauteur de 30M€ selon Marc Mechenoua.

Cependant, Loïc Tanzi affirme que le Paris Saint-Germain n’est pas ouvert à l’idée du prêt de son jeune attaquant. Malgré les faveurs du joueur pour Crystal Palace, le club de la capitale penche plutôt pour une vente. S’il ne reste plus que deux heures pour le marché des transferts outre-Rhin, l’Eintracht Francfort doit s’activer et trouver une solution afin de permettre au PSG de valider la signature de Randal Kolo Muani.

