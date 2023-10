D1 Arkema : Le match entre le PSG et Reims interrompu

Pour le compte de la 4e journée de D1 Arkema, le PSG reçoit actuellement le Stade de Reims. Si la rencontre a débutée à 18h, celle-ci a été interrompue quelques minutes après la mi-temps.

Alors que Parisiennes et Rémoises étaient dos à dos (0-0) au retour des vestiaires malgré une large domination des joueuses du PSG, un incident est venu interrompre le déroulé de la rencontre. En effet, selon le correspondant à Paris pour la BBC, Ojora Babatunde, des feux d’artifices venus de l’extérieur de l’enceinte du Stade municipal Georges Lefèvre de Saint-Germain-en-Laye (78) ont atterris en tribune et sur le terrain. Toujours selon notre confrère présent sur place, aucun blessé n’est à déclarer. Cependant, et sans grande surprise, les joueuses, et officiels ont rejoint les vestiaires. Par ailleurs, une bonne partie des tribunes se sont dégarnies. Concernant l’incident en lui-même, nos confrères de Canal +, diffuseur de la rencontre, affirment qu’il ne s’agit « que » de perturbateurs et rien d’autres.

Une décision devrait tomber quant à la suite à donner à la rencontre dans le quart d’heure.

Informations à venir …