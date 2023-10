Gonçalo Ramos buteur face à la Slovaquie de Milan Skriniar

A l’occasion de cette trêve internationale, le PSG voit ses joueurs rejoindre leur sélection nationale aux quatre coins du globe. Certains d’entre eux s’affrontent, comme ce fut le cas ce vendredi 13 octobre à l’occasion de Portugal – Slovaquie.

C’est à l’occasion de la septième journée des qualifications à l’Euro 2024 que le Portugal et la Slovaquie se sont affrontés ce vendredi 13 octobre à Estádio do Dragão de Porto. L’occasion pour Gonçalo Ramos, Vitinha et Danilo Pereira côté Lusitanien de croiser la route de leur coéquipier au PSG, Milan Skriniar. Le défenseur central de 28 ans s’est incliné face à ses camarades parisiens sur le score de 3 buts à 2. Dès la 18e minute, Gonçalo Ramos ouvre le score pour les siens avant de voir Cristiano Ronaldo creuser l’écart à la 29e minute sur penalty. Si le score final a été de 3-2 en faveur du Portugal, l’attaquant du Paris Saint-Germain a inscrit son but et a joué la quasi-totalité de la rencontre en cédant sa place à la 86e minute à Diogo Jota. Danilo Pereira et Vitinha sont tous les deux resté sur le banc. Du côté de la Slovaquie, Milan Skriniar a lui disputé l’intégralité de la rencontre. Outre l’ouverture du score, Gonçalo Ramos a donc été un protagoniste de l’acquisition de la qualification à l’Euro 2024 pour le Portugal. En deuxième position dans ce groupe J, la Slovaquie devra encore cravacher afin de décrocher son ticket pour le championnat d’Europe de l’été prochain qui se jouera en Allemagne.

Pour la prochaine journée de cette phase de qualification, Milan Skriniar et les siens affronteront le deuxième de ce groupe J le Luxembourg, sur qui ils comptent deux points d’avance. La rencontre se jouera ce lundi 16 octobre (20h45), pendant que le Portugal sera en déplacement en Bosnie Herzégovine.