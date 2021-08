Da Fonseca : “En Argentine, les agences commencent déjà à préparer des Messi tours”

Ancien attaquant du PSG devenu consultant beIN Sports, Omar da Fonseca s’est illustré à la fin de la présentation de Lionel Messi en chantant dans l’auditorium du Parc des Princes avant de discuter et plaisanter longuement avec la star de son pays de naissance. Dans Paris-Match, il prévient : “C’est un extraterrestre ! Le ballon fait partie de son corps. Il a gardé l’insouciance, le plaisir simple de jouer et l’envie d’un enfant. Il a tout. Mais il a encore faim ! En Argentine, les agences commencent déjà à préparer des Messi tours. Cinq jours à Paris avec visite de la tour Eiffel, du Louvre, du château de Versailles et du Parc des Princes, pour voir jouer Leo Messi.”