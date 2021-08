Gigio Donnarumma arrive au PSG en tant que champion d’Europe et avec le titre de meilleur joueur de l’Euro. Un beau CV alors qu’il intègre “une équipe de phénomènes”, avec Keylor Navas dans la cage. Dans une interview accordée au Corriere dello Sport le gardien de but italien se confie sur la signature de Lionel Messi. “C’est incroyable, un vrai coup de théâtre : quand on a appris ses adieux à Barcelone, je ne pouvais pas imaginer que je le trouverais ici, c’est une équipe de phénomènes. Messi s’entraîne déjà avec nous, le pauvre hein ? il devrait s’améliorer avec son pied droit”, plaisante l’Italien.

“Quand j’ai signé avec le PSG, le président m’a dit : “nous sommes enfin ensemble”, confie Gigio Donnarumma. “Maintenant, je vais bien, je suis très détendu, l’année dernière l’équipe n’a pas gagné la Ligue 1, mais le véritable objectif est autre: la Champions League. Paris m’a toujours convoité, mais la priorité était d’abord Milan. J’ai toujours fait des choix professionnels par moi-même, ma famille m’a toujours laissé libre et soutenu. Aujourd’hui, grâce également à Milan, je me sens plus en confiance, plus mature et meilleur techniquement. Gigi Ragno et Nelson Dida beaucoup insisté sur le travail avec mes pieds et sur les détails que je garde pour moi. […] Mais j’ai l’expérience d’une personne de 30 ans.” La concurrence avec Keylor Navas au PSG ? Une source de motivation pour Gianluigi Donnarumma. “Un stimulus de plus”, un défi qui “me passionne”, lance le gardien de but de 22 ans.