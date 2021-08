Quelle équipe du PSG aura-t-on à Brest ?

La troisième journée de Ligue 1 débutera vendredi soir (21h/ Amazon Prime Vidéo) par un Stade Brestois 29 / PSG au stade Francis Le-Blé. Les Bretons ont pris deux points et sont 12e. Les Parisiens ont fait le plein avec 6 points mais sont derrière Angers et Clermont à la différence de buts. Depuis la saison 1993/1994, les Franciliens l’ont emporté 8 fois sur 9 contre le SB29 (un nul).

Pour espérer gagner une première fois, Michel Der Zakarian devrait disposer de tout son effectif, mis à part les deux blessés de longue date (Cibois et Hérelle). Du côté du PSG, il faudra au moins attendre la séance du jour (à 11 heures) pour savoir si les finalistes de l’Euro ou de la Copa America (Neymar, Di Maria, Paredes, Marquinhos, Verratti, Donnarumma) ayant repris le 6 août seront dans le groupe. Concernant Lionel Messi, ce sera d’ores et déjà non. Juan Bernat, encore en phase de reprise, Sergio Ramos (mollet), Colin Dagba (cheville) et Alexandre Letellier (cuisse) n’iront pas en Bretagne. Retour à signaler, celui d’Idrissa Gueye (il était positif au Covid). En attendant d’en savoir plus sur les choix de Mauricio Pochettino, L’Equipe propose ce onze de départ du PSG dans son édition papier : Navas – Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo – Wijnaldum, Danilo, Herrera, Draxler – Mbappé, Icardi. De la continuité donc.