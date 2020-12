Le sort a fait hier que le PSG et le FC Barcelone doivent se retrouver en 2021. Quatre ans après une opposition en huitième de finale qui a marqué les esprits dans le monde entier, un nouveau chapitre doit maintenant s’écrire. Et si aujourd’hui le PSG n’est pas en grande forme, c’est encore pire au Barça, qui va de désillusions en désillusions. Les Azulgrana sont dans un tunnel et pour l’instant il ne distingue pas la lumière. C’est le sentiment d’Omar da Fonseca, spécialiste du football espagnol chez beIN Sports.

“On vit la pire des périodes. Les bons joueurs existent mais l’équipe ne parvient pas à les faire évoluer ensemble. Le pire, c’est qu’on n’a pas vraiment d’explications rationnelles… Le Barça joue mal, le Barça ne fait plus du tout peur, le Barça ennuie, le Barça ne marque pas… Toutes les carences sont amplifiées. Tout le monde est en dessous. Normalement, il y a des bases qui te permettent de développer l’inspiration, l’intuition. Aujourd’hui, quand tu vois Griezmann, Messi, Busquets, Lenglet, Alba… Comment ces joueurs en sont-ils arrivés là ? Dimanche encore, le match contre Levante était une véritable catastrophe”, commente l’ancien attaquant argentin du PSG dans Le Parisien. “Le Barça aujourd’hui, ce n’est pas qu’il est dans l’ombre, c’est qu’il ne retrouve plus la lumière.”