Qu’on se le dise, les trois prochains mois vont être marqués par la confrontation entre le FC Barcelone et le PSG en huitième de finale de l’UEFA Champions League. Deux actes, le 16 février au Camp Nou, puis le 10 mars au Parc des Princes. Ce seront bien sûr les retrouvailles entre les deux meilleurs ennemis depuis la funeste “remontada” de mars 2017. Ce sera le retour de Neymar dans son ancienne antre, celle de son ami, Lionel Messi.

Et son père, Jorge Messi, a déjà dû démentir une information de l’émission ‘El Chiringuito’ qui prétendait qu’il avait voyagé en jet privé à Barcelone la semaine dernière pour discuter d’une potentielle signature de son fils au PSG. Avec notamment un passage au consulat du Qatar. Via Instagram, Papa Messi a expliqué qu’il était en Argentine depuis le mois de septembre.

Les journaux sportifs catalans Sport et Mundo Deportivo font leur Une sur ces retrouvailles entre le PSG le Barça. Une première depuis mars 2017 et le 6-1 au Camp Nou en 8e de finale. “Le Barça ne rencontrera ni le Bayern ni Liverpool mais il a un “os”, le PSG de Neymar et Mbappé, le finaliste de la Champions League. Et étant donné que l’équipe de Koeman ne fait pas des étincelles en Liga, et en Ligue des champions (0-3 contre la Juve), beaucoup la considèrent comme déjà morte. Mais il reste encore beaucoup à faire jusqu’à la première manche, à la mi-février. Presque deux mois pendant lesquels Koeman doit réaliser un exorcisme”, commente Fernando Polo dans le Mundo Deportivo. Quoi qu’il en soit, au terme de cette opposition entre le Barça et le PSG, il y aura un vainqueur, et un grand grand perdant.