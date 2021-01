Le feuilleton Lionel Messi se poursuit. Hier, le joueur argentin et sa famille apprenaient le français (dixit Geoffroy Garétier), plus aujourd’hui. Le journal catalan Sport affirmant que l’entourage de la star – en fin de contrat – démentait les propos du journaliste français. Pas de cours de langue pour Leo Messi. Mais un avenir à Paris quand même ? Omar Da Fonseca, ancien attaquant du PSG devenu consultant chez beIN Sports, y croit fort.

“Oui, Messi peut venir au PSG. Mais vous ne vous rendez pas compte. Moi, quand j’étais petit, si on m’avait dit que j’allais pouvoir venir jouer à Paris, mes oreilles auraient pleuré ! Je comprends que sa femme dise oui. Pour nous (les Argentins), la France, Paris, c’est quelque chose… Et puis les 100M€ de salaire, le Barça va lui donner ? Non… Donc, il va venir, et il va se donner un défi : il va vouloir gagner la Ligue des champions avec Paris, avoir une influence dans le foot d’un pays. Magnifique !” a lancé Da Fonseca au micro de l’After Foot de RMC. En attendant, Lionel Messi sera ce soir à Vallecas, pour un match de Copa del Rey contre le Rayo Vallecano.