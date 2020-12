Dans un Parc des Princes vide, tout s’entend. Et cela a compté hier dans le cadre du désormais célèbre match PSG-Istanbul BB acte I. Chacun sait que le quatrième arbitre a utilisé le mot “nigru” (“noir” en roumain) pour qualifier Pierre Achille Webo, entraîneur adjoint au sein du club stambouliote. Olivier Dacourt, ex-milieu de terrain international réalisateur d’un documentaire sur le racisme dans le football intitulé “Je ne suis pas un singe” (sorti en 2019), estime que le huis clos aura au moins servi à cela.

“C’est un geste très courageux de la part de tous les joueurs. Là, il y a eu un acte de fraternité et de solidarité”, juge Olivier Dacourt dans le journal L’Equipe. “De ces propos scandaleux de l’arbitre roumain est né un acte fort. Cet arrêt va marquer un tournant et peut-être l’histoire. Tout ça est regrettable mais on a vu quelque chose de grand et beau avec la réaction unanime de tous les joueurs. Et ce n’est pas à cause d’insultes d’un supporter depuis les tribunes. Là, c’est un arbitre ! Mais quelque part, heureusement que ce match était à huis clos… Là on a tout entendu ! On est obligés de croire les joueurs. Si ça avait été dans l’ambiance du Parc, avec 45.000 spectateurs, ces paroles n’auraient pas fait autant de bruit. Cela aurait été parole contre parole.“