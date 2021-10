Dagba : « C’est important de repartir avec la victoire »

Absent depuis le mois de mai, Colin Dagba a fait son retour sur le terrain ce vendredi soir dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1 face à Angers. Le latéral droit a tenu à saluer la victoire de son équipe. « C’est important de repartir avec la victoire. On était mené 1-0 mais on n’a pas lâché. On est allé chercher cette victoire au bout du bout. Kylian a été vraiment important dans ce match, salue Dagba sur Prime Video. Il a fait une grande performance et c’était important de revenir avec la victoire. »

Le numéro 17 du PSG a aussi évoqué son retour à la compétition. « C’est vrai que je n’avais pas joué depuis longtemps J’ai eu de très bonnes sensations. Je n’ai plus aucune gêne, j’avais des jambes. Après le cardio était un peu plus difficile parce que ça faisait longtemps mais ce sont ces matches-là qui vont m’aider pour la suite. Jouer me manquait vraiment, même dans le vestiaire, je pouvais entendre les supporters et puis quand on est entrés sur le terrain c’était incroyable. Ça m’a vraiment manqué. Ce qu’on va retenir ? Le résultat ou le rendement ? Les deux, car on a eu une bonne réaction. Et quand on est au PSG il faut gagner tous les matches.«