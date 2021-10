PSG / Angers : Les notes des Parisiens

Le PSG recevait Angers pour le compte de la 10e journée avec pour objectif une 9e victoire en championnat. Privé de ses Sud-Américains, Pochettino a pu compter sur un effectif particulièrement fourni pour aligner un XI à même de rivaliser avec le 4e de Ligue 1. Titularisé sur le flanc droit, Colin Dagba a fait son retour aux côtés de Kehrer, Kimpembe et Diallo pour défendre la cage de Donnarumma. Pas de Gana Gueye pour entamer la rencontre, mais Herrera, lui a bien été aligné d’entrée pour assurer avec Verratti et Danilo, la transition vers l’attaque menée par Icardi, Mbappé et Rafinha.



La première mi-temps du PSG commence bien, avec plusieurs situations dans la surface adverse. Comme trop souvent, Paris manque de réalisme et manque l’occasion d’ouvrir le score. Rafinha et Dagba tentent leur chance, Icardi cherche un pénalty mais rien n’y fait, Angers garde le cap et finit même par trouver le chemin des filets. Avec Sofiane Boufal, Fulgini est le joueur le plus entreprenant du côté du SCO, ainsi, le numéro 10 Angevin trompe Donnarumma et met la pression sur Paris mené 0-1 à la pause. Au retour des vestiaires, Paris pousse et neutralise parfaitement la menace Angevine. Comme en première mi-temps, Rafinha rate l’occasion de marquer son premier but. La lumière vient finalement de Danilo, parfaitement trouvé par un Mbappé qui lui délivre un superbe ballon sur la tête. 1-1, les Rouge et Bleu reviennent dans la partie, galvanisés par l’égalisation ainsi que par l’entrée de Juan Bernat, un an après sa rupture des ligaments. Enfin, les hommes de Pochettino se voient offrir un pénalty à 5 minutes du terme, concrétisé au ras du poteau par l’inévitable Kylian Mbappé. Après sa déconvenue contre Rennes, le PSG retrouve le sourire et s’apprête à négocier une nouvelle échéance de haut rang. Cap sur Leipzig mardi prochain !

Les notes de Canal Supporters : Donnarumma 5 – Dagba 4- Kehrer 5 – Kimpembe 6 – Diallo 4,5 – Danilo 5,5 – Verratti 5,5 – Herrera 5,5 – Rafinha 5 – Mbappé 6,5 – Icardi 4,5

Les notes de Jonathan Bensadoun : Donnarumma 5 – Dagba 4 – Kehrer 5 – Kimpembe 6 – Diallo 4 – Danilo 6 – Verratti 5,5 – Herrera 5,5 – Rafinha 4 – Mbappé 7 – Icardi 4,5

Les notes de Murvin Armoogum : Donnarumma 5 – Dagba 3- Kehrer 5 – Kimpembe 5,5 – Diallo 4 – Danilo 5,5 – Verratti 5 – Herrera 5,5 – Rafinha 5- Mbappé 6 – Icardi 4

Les notes de Guillaume de Freitas : Donnarumma 5 – Dagba 3- Kehrer 5 – Kimpembe 6- Diallo 4 – Danilo 5,5 – Verratti 5 – Herrera 5,5 – Rafinha 5- Mbappé 6 – Icardi 4

Les notes de Theodore Vives : Donnarumma 5 – Dagba 4,5 – Kehrer 6 – Kimpembe 6 – Diallo 5 – Danilo 5,5 – Verratti 6 – Herrera 5 – Rafinha 5 – Mbappé 7 – Icardi 4,5

