Dagba : “Très important que tout le monde soit impliqué”

Le PSG n’a pas eu à forcer son talent ce soir pour facilement s’imposer contre Angers (5-0) en quart de finale de la Coupe de France. Auteur d’un très beau slalom sur le deuxième but parisien, Colin Dagba a souligné la belle performance de son équipe ce soir même s’il y a eu des changements. “C’est un match abouti, on a marqué cinq buts sans en prendre. L’objectif c’était de rester le plus longtemps possible dans les trois compétitions et de pourquoi pas les gagner, lance Dagba au micro d’Eurosport 2. Mon action sur le deuxième but ? J’essaye de donner le meilleur de mois même, aujourd’hui, j’ai été décisif pour l’équipe. C’est très important pour nous que tout le monde soit impliqué.”