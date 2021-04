Icardi : “Ce triplé est très important pour ma confiance”

Titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure, Mauro Icardi a été prolifique avec un triplé contre Angers en quart de finale de la Coupe de France (5-0). Au micro d’Eurosport 2, l’attaquant argentin s’est réjoui de ce triplé qui lui permet de retrouver la confiance.

“L’équipe a fait une très bonne partie. On s’est préparé de la meilleure façon pour gagner et aller en demi-finale et on l’a fait. On a une équipe, on doit tous être prêt pour jouer. On doit se donner à fond à l’entraînement chaque jour pour jouer le week-end, la coupe et la Ligue des Champions. Ça, c’est la force de l’équipe. Tous sont prêts quand on fait appel à eux. Mon but contre Saint-Etienne était très important parce que l’on avait besoin de gagner pour continuer à lutter pour le titre. Ce but était important pour moi très important avec ma longue absence après la blessure. C’est très important pour la confiance. Il faut continuer à aller de l’avant et aller en finale de la meilleure façon possible.“

Mauro Icardi qui a conclu en évoquant sa saison difficile avec plusieurs blessures. “C’est très dur pour un joueur d’être en dehors du groupe et de ne pas jouer mais l’équipe a beaucoup d’échéances et c’est dur pour elle aussi. Cette année a été compliquée pour moi mais je suis revenu, je suis bien, en forme et je veux donner le meilleur pour que mon entraîneur puisse me faire jouer le plus possible. Je suis très content de mon triplé ce soir et je suis très content des félicitations de mes partenaires.”