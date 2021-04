Continuer à vivre sur les trois tableaux et atteindre les demi-finales de la Coupe de France 2021, tel est l’objectif du PSG ce mercredi. Pour cela il faut se défaire du SCO de Stéphane Moulin, aux manettes une dernière saison. Sur le papier, rarement le PSG a affiché un tel grand écart entre l’attaque et la défense. Si devant on trouve du Di Maria, Neymar (capitaine), Draxler et Icardi, derrière nous avons du Rico, Dagba, Kehrer, Danilo, Bakker. Deux mondes. Et dans l’entrejeu, le duo Paredes-Gueye, bien parti pour beaucoup travailler. Angers n’a plus gagné au Parc des Princes depuis 1975.

Fil du match

Angers décide de jouer bas en bloc. Mais dès la 9e minute le PSG fait sauter le mur avec une belle combinaison achevée par Neymar puis Draxler pour Icardi qui ne manque pas l’opportunité d’un plat du pied.

Feuille de match du PSG/SCO

Quart de finale de la Coupe de France | Mercredi 21 avril à 18h45 au Parc des Princes (huis clos) | Diffuseur : Eurosport 2 | Arbitre : Delerue | But : Icardi (9e)