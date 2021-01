Comme Mauricio Pochettino, son homologue au PSG, l’entraîneur du Stade Brestois 29 Olivier Dall’Oglio était en conférence de presse d’avant-match cet après-midi. Mais le coach du club breton n’a pas les mêmes soucis d’infirmerie avant cette rencontre au Parc des Princes comptant pour la 19e journée de Ligue 1. Au SB29 (10e) on n’y trouve que Denys Bain, blessé de longue date au genou. De quoi ne penser qu’au sportif et à un résultat au Parc aux dépens du PSG.

“C’était important de gagner contre Nice. Déjà pour avancer et pour préparer au mieux ce match contre le PSG. On est plus en confiance, on va à Paris pour aller chercher des points. On sait qu’on va être contrariés, il faudra bien les contenir. Il ne faut pas y aller avec des complexes et être capable d’imaginer qu’on va faire quelque chose. Y croire. On a l’impression que l’exploit est plus crédible“, a prévenu le technicien. “On connait les qualités du PSG , on est prévenu. Mais quand on aura le ballon, il faudra qu’on soit capables de l’exploiter. On sait qu’on va être privé de ballon, que ce ne sera pas simple de récupérer le ballon et de le garder. On sait très bien que Paris, quand ils perdent le ballon, ils sont très agressifs sur le porteur. Au moment où on le sait, on est prévenu. On n’a pas l’ambition d’aller là-bas et de dire qu’on aura une grosse possession. Mais c’est une équipe qui, jusqu’à présent, était vraiment intouchable. Là, on a vu qu’ils avaient des périodes de fatigue, des blessés. Il y a des équipes qui les ont bien enquiquinés.”