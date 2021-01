Demain soir à 21h (Canal Plus), le PSG accueillera – au Parc des Princes – le Stade Brestois 29, dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur les retours d’Alessandro Florenzi, Layvin Kurzawa et Mauro Icardi. Et à la veille de cette rencontre face à la surprenante équipe brestoise (4ème meilleure attaque de Ligue 1 avec 30 buts marqués mais 31 buts encaissés), l’entraîneur parisien s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. Extraits choisis.

L’état physique des joueurs après les entraînements et le match face à l’ASSE

Pochettino : “On connait les circonstances, l’équipe a une vraie volonté de transposer ce qu’on propose. On essaye de récupérer les blessés pour avoir plus de monde, on sait qu’on doit s’améliorer dans plein de choses et notamment au niveau physique. Surpris de voir une équipe en difficulté sur le plan physique ? Nous devons nous adapter, analyser, écouter les footballeurs et le staff qui nous donnent des informations. Le plus important pour l’être-humain est l’adaptation. On doit s’adapter aux joueurs et aux circonstances pour trouver les meilleures stratégies pour améliorer l’équipe physiquement.”

L’état de santé de Neymar. Disponible pour l’OM ?

Pochettino : “Neymar va être évalué, cet après-midi on saura s’il va pouvoir reprendre, ou quand il pourra reprendre. Il y a un suivi avec le staff médical et à partir de là on connaîtra la stratégie à suivre pour qu’il soit disponible le plus rapidement possible.”

Ses retrouvailles avec le Parc des Princes

Pochettino : “Ça va être une nuit spéciale quasiment 20 ans après mon dernier match ici. Ça sera différent car il n’y aura pas de fans. Ils nous manquent mais ça sera un nuit spéciale pour moi. Quand on parlait avec certains joueurs et le staff, ça fait six jours qu’on est au club mais j’ai l’impression que ça fait un an. Retrouver le Parc des Princes sera de la joie et un moment spécial même si les supporters manqueront.”

Mbappé montre-il toujours des signes de fatigue ?

Pochettino : “C’est quelqu’un avec un bon état d’esprit, comme le groupe en général. C’est le (meilleur) buteur de la Ligue 1 et on espère qu’il puisse prendre du plaisir et avoir une performance qui pourra l’amener à développer ce qu’il souhaite faire.”

Mettre en place un jeu moins prévisible ?

Pochettino : “Je ne suis pas là pour juger le passé. Nous, on doit trouver notre meilleure vision et animation, essayer de développer une philosophie, une façon de jouer. On est à Paris, l’objectif est de gagner et de trouver le moyen qui nous amène à gagner. C’est l’objectif de tout le monde.”

Convaincu par le 4-2-3-1 face à l’ASSE ?

Pochettino : “Oui, je suis content de la disponibilité des footballeurs. Après, avec peu de jours pour travailler, c’est difficile d’atteindre la perfection, ça demande du temps et du travail. Mais nous sommes contents de certaines choses que l’équipe a montré. Nous savons qu’avec le temps, on pourra développer et améliorer certaines choses. C’est clair que la prochaine partie dépendra des joueurs disponibles, qui pourront donner d’autres solutions. On pourra prendre les mêmes décisions (que face à l’ASSE) ou d’autres, on verra demain.”

La concurrence entre Icardi et Kean

Pochettino : “La concurrence dans un grand club est importante. Avoir des joueurs comme Kean et Icardi, c’est toujours le bienvenue, ça aide à élever leurs performances. J’étais content de la performance de Kean lors du dernier match. Mauro revient de blessure et on verra les décisions à prendre. Mais une concurrence de ce type là sera toujours la bienvenue.”

Le club doit-il se montrer actif lors du mercato hivernal ?

Pochettino : “C’est une information qu’on gérera en interne. Depuis cinq jours, il y a plein de choses à gérer depuis notre arrivée et c’est une chose en plus. On réfléchira et discutera pour trouver les meilleures solutions.”