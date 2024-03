Plus que jamais proche de signer au Real Madrid, Kylian Mbappé fait déjà parler en Espagne. Le latéral espagnol Dani Carvajal s’est exprimé sur l’arrivée du français et a mis en garde sa direction.

L’heure du dénouement est proche pour Kylian Mbappé. Plus que jamais annoncé sur le départ, l’attaquant français fait encore attendre les supporters sur les décisions autour de son futur club. Si son contrat dans la capitale se termine l’été prochain, le numéro 7 ne semble pas vouloir prolonger, et donc se dirige peu à peu vers la sortie. Évidemment, tous les regards se posent maintenant sur le Real Madrid, terres promises du meilleur buteur parisien. Les rumeurs fusent de tous les côtés et les joueurs du club espagnol n’y échappent pas. Interrogé par la Cadena Ser sur la probable arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, Dani Carvajal n’a pas caché son envie de jouer avec le champion du monde 2018 : « Il semble qu’il soit possible qu’il vienne. À Madrid, les meilleurs doivent venir et il est l’un des meilleurs. Pour la Liga et notre football, ce serait bien, tout comme Lewandowski est allé à Barcelone. »

Oui, mais…

Mais attention, pas question de se laisser impressionner. Dani Carvajal prévient aussi la direction sur l’autorité à ne pas céder malgré la forte présence du joueur de 25 ans. Pour le latéral du Real Madrid, le club doit continuer à être le plus important et rien, n’y personne, ne prendra la place de l’institution, y compris Kylian Mbappé : « Les personnes qui sont dans le club depuis le plus longtemps ont la responsabilité de veiller à ce que tout le monde rame dans la même direction. Quand quelqu’un déraille un peu, attrapez-le par l’oreille et remettez-le sur les rails. »