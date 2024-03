Daniel Bravo valide la gestion de son effectif de Luis Enrique

Demain (20h45, Prime Video), le PSG se déplace à Marseille. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait faire quelques changements en vue de la demi-finale de Coupe de France. Daniel Bravo valide la gestion du coach espagnol.

Le PSG entame la quinzaine la plus importante de sa saison. Demain soir, le club de la capitale se déplace à Marseille en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Trois jours plus tard, il recevra – au Parc des Princes – le Stade Rennais en demi-finale de la Coupe de France. Il y aura aussi la double confrontation en quart de finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone (10 et 16 avril). Pour le Classico, le technicien espagnol pourrait légèrement faire tourner son effectif au vu des autres échéances, le PSG possédant une large avance en tête de la Ligue 1 (12 points d’avance sur Brest). Daniel Bravo, ancien joueur des Rouge & Bleu, comprendrait si Luis Enrique privilégiait la demi-finale de Coupe de France pour mettre son équipe type.

« Luis Enrique réagit en grand professionnel »

« C’est sa première saison au PSG. Il veut des titres, il en veut le maximum. Il veut certainement économiser Mbappé parce qu’il sait qu’il a joué deux matches avec l’équipe de France et il se dit : « qu’est-ce qui est le plus important, gagner à Marseille ou gagner en Coupe de France pour aller gagner la compétition ? Le plus important, c’est celui de mercredi surement, lance l’ancien joueur du PSG dans Rothen s’enflamme sur RMC. Moi, je pense que Luis Enrique réagit en grand professionnel. Moi, je pense que sur un joueur que tu veux économiser, le mieux c’est de le faire démarrer. […] Je pense qu’il va faire tourner et qu’il peut se le permettre par rapport au classement et le fait que le championnat est presque dans la poche et que les échéances en Coupe de France et en Ligue des champions arrivent et que ce match à Marseille, le Classico, ce n’est pas un match super important. »